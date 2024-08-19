ستيلفيو كوادريفوليو: سيارة خارقة بتنسيق سيارات الدفع الرباعي

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - كشفت شركة ألفا روميو الإيطالية لصناعة السيارات عن تفاصيل سيارتها ستيلفيو كوادريفوليو، التي تتمتع بالعديد من المميزات، فهي ليست سيارة دفع رباعي مثل جميع السيارات الأخرى، بل سيارة خارقة ذات عجلات عالية، وقادرة على الجمع بين الهيمنة البصرية والديناميكيات الأكثر دقة.وجاءت خطوط ستيلفيو التقليدية أكثر جرأة بفضل مِصدّ السيارة، ومن خلال الأجزاء الموجودة على غطاء المحرك المصنوع من الكربون. كما تتميز السيارة أيضًا بمصابيح أمامية جديدة، وتحديدًا مجموعة مصابيح ليد.وفي الجانب، تبرز العجلات المعدنية الرياضية المصقولة مقاس 21 بوصة.كما تتميز سيارة ستيلفيو كوادريفوليو الأنيقة باللون الأزرق في النموذج الذي تم اختباره، مع تصميم داخلي غني بالمواد المصقولة، مثل الجلد الأسود والكانتارا الذي يميز المقاعد الرياضية.كما تتميز بمساند ظهر مغطاة بألياف الكربون للسائق والراكب، وهي مادة تستخدم أيضًا للتشطيب ثلاثي الأبعاد على لوحة القيادة.وتمتلك السيارة محرك ألومنيوم مزدوج التوربو بقوة 520 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات. ويمكن للسيارة الإنطلاق من الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3.8 ثانية فقط، وسرعة قصوى تبلغ 285 كم/ساعة.بفضل نظام الدفع الرباعي، يعد نظام الجر والثبات استثنائي في جميع ظروف القيادة، ومع توزيع عزم الدوران الممتاز، تظل السيارة ثابتة وتتحرك دائمًا بشكل مستقر وسريع في التضاريس المختلفة.باختصار، تعد ألفا روميو ستيلفيو كوادريفوليو سيارة دفع رباعي تمكنت من الجمع بشكل ممتاز بين أداء السيارة الرياضية والتطبيق العملي والراحة للسيارة العائلية. (أنسامد).

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