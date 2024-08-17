باجاني تقدم سيارة أريفديرشي الخارقة الجديدة

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - بمناسبة فاعلية "ذا كويل ... تجمع السيارات الرياضية"، في 16 أغسطس، عرضت شركة باجاني الإيطالية للسيارات الرياضية الفارهة، بالإضافة إلى يوتوبيا رودستر الجديدة، مجموعة مختارة من سياراتها الخارقة.وقدمت للجمهور للمرة الأولى، سيارة زوندا رقم 140، وهي أحدث نموذج أصلي من سيارة زوندا المخصصة للطرقات، والتي تحمل الاسم الرمزي أريفديرشي.إنها سيارة خارقة فريدة من نوعها ومكشوفة. تعمل الخطوط الزرقاء والحمراء على إثراء الشكل الخارجي، مع التركيز على الخطوط الرئيسية لهيكل السيارة.علاوة على ذلك، تتميز سيارة أريفديرشي أيضًا بمجموعة من العجلات المخصصة، المستوحاة من تلك الموجودة في Zonda S. أما المقصورة الداخلية فمغطاة بجلد أحمر لامع، وهو نفسه المستخدم في هوايرا.(أنسامد).

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