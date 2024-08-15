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فيراري وألفا روميو قديمة في مزاد مونتيري في 14 أغسطس

15 أغسطس 2024, 09:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - يقام في الفترة من 14 إلى 18 أغسطس مزاد كبار المتخصصين في السيارات القديمة الفاخرة على هامش أسبوع مونتيري للسيارات.

وتعد هذه المزادات فرصة فريدة ليس فقط لبيع وشراء جواهر حقيقية تسير على عجلات، ولكنها تعتبر مؤشر هام لقطاع السيارات التاريخية والمقتنيات العالمية.

ويتجاوز إجمالي قيمة المعروضات أكثر من مليار دولار، بزيادة عن أخر رقم يرجع لما قبل كوفيد أي عام 2019 والذي بلغ 247.2 مليون دولار.

ستسلط الأضواء على السيارة مازيراتي فيجنالي 3500 جي تي سبايدر طراز 1960 (رقم الهيكل والمحرك 101975) والتي ستبدأ المزايدة عليها من 640 إلى 820,000 دولار. ويبلغ سعر سيارة فيراري 500 تي آر النادرة من طراز 1956 ما بين 5 ملايين دولار و1.9 مليون دولار، بينما سيبلغ ثمن سيارة سيرينيسيما جي تي 1968 (السيارة الخارقة التي صممها كارلو تشيتي للكونت فولبي دي ميسوراتا بعد أن ترك فيراري) 900,000 دولار.

كما تسلط الأضواء على ألفا روميو أيضاً في مزاد RM Sotheby's: وهي سيارة ألفا روميو 6C 2500 سوبر سبورت كابريوليه طراز 1949. يصل سعرها إلى 1.1 مليون دولار. (أنسامد).

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