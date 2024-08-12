أكثر من 40 علامة تجارية تشارك في معرض تورينو للسيارات

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - يقام معرض تورينو للسيارات في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر القادم في الهواء الطلق بمشاركة 41 شركة تعمل في صناعة السيارات مع إتاحة دخول مجاني للزائرين.وحقق المعرض نجاحا كبيرا بين العلامات التجارية التي ستقدم خلال الحدث عروضا وطنية مختلفة.ومن بين مستجدات المعرض، سيتم تقديم مجموعة من النماذج الأولية الرائعة، والتي سنتمكن من رؤية بعضها في نسخة ديناميكية خلال فاعليات على حلبة السباق في المدينة، حسبما صرح أندريا ليفي، رئيس معرض تورينو.سيشكل معرض تورينو للسيارات مسارا يبدأ بشكل مثالي من محطة بورتا نوفا للسكك الحديدية، ويمر عبر ساحة كارلو فيليس، وفيا روما، وساحة سان كارلو، وساحة كاستيلو، وبياتزيتا ريالي، وجيارديني ريالي، حتى ساحة فيتوريو فينيتو.وسيتضمن هذا المسار عرض نماذج لجميع التقنيات والمحركات المتاحة للجمهور، والذي سيتمكن من اختبارها على الطرق العادية بدءاً من مناطق اختبار القيادة في ساحة كارلو فيليس وساحة كاستيلو.سيجد الزوار أيضًا سيارات خارقة ونماذج أولية ونماذج فريدة لأعظم المصممين. ومن أبرز شركات السيارات التي ستشارك في المعرض، ألفا روميو، داسيا، فيراري، فيات، هوندا، جيب، لانسيا، مازدا، ماكلارين،نيسان، أوبل، بيجو وتيسلا. (أنسامد).

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