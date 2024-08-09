الإسبريسو الإيطالية.. قهوة تحارب ارتفاع درجة الحرارة

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - يمكن أن تكون قهوة الإسبريسو الإيطالية، وخاصة حين تناولها باردة، حليفا جيدا ومفيدا لتهدئة حرارة الموسم الحار ودرجات الحرارة المرتفعة القياسية في الوقت الحالي، بحسب معهد الإسبريسو الإيطالي.واقترح المعهد اعتبار القهوة المثلجة وسيلة لمكافحة الحرارة، ويقترح بعض الوصفات المخصصة لهذه الفترة على أساس أن القهوة، بفضل الكافيين، تسمح - بحسب المعهد - باستعادة الطاقة والنشاط والتعافي من الإرهاق بسبب الحرارة.وأوصى المقترح، الذي ظهر بعد التشاور بين الأعضاء حول أروع اتجاهات عام 2024 وأفضل الوصفات، بالقهوة المثلجة، وهي عبارة عن قهوة إسبريسو مزدوجة ممزوجة بالحليب البارد والثلج للحصول على مشروب "مع الاستمتاع بالاسترخاء التام".تتضمن التوصيات أيضًا إشارة نباتية مع قهوة Dersut بالبندق التي تجمع بين الإسبريسو وقهوة البندق محلية الصنع وحليب البندق والكريمة المخفوقة.وتشمل المزايا الأخرى "نوجا القهوة المثلجة" حيث يجتمع الثلج والإسبريسو والحليب المكثف والعسل ونوجا اللوز معًا في كريم مثلج مشابه للجرانيتا الصقلية.كما أوصى المعهد أيضا بمزيج "كونوبيو"، وهو طعام صيفي مريح يجمع بين قهوة الإسبريسو المبردة بالثلج وجرانيتا اللوز الصقلي الطازج وكسترد الفستق. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA