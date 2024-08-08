فيراري تعلن تعليق إنتاج سيارتيها اس اف 90 الهجينة

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - أعلنت شركة إنتاج السيارات الرياضية الإيطالية الفاخرة فيرارى عن وقف إنتاج سيارتها الهجينة اس اف 90 سترادالى .وتعد هذه السيارة أحد الطرازات الفريدة للشركة وهى أول سيارة هجينة من طراز كافالينو تم إطلاقها عام 2019-2020.ونوه تقرير الشركة عن تراجع الطلب على السيارتين سبايدر 812 واس اف 90 سترادالى مما يعنى الاقتراب من نهاية دورة حياتهما حيث سيتم التخلص منهما تدريجياً.وتحدد شركة مارانيلو في تقرير النتائج المالية للربع الثاني من عام 2024 أن محفظة منتجاتها في هذه الفترة ضمت ثمانية نماذج بمحرك احتراق داخلي وأربعة نماذج بمحركات هجينة والتي مثلت "52% و48% من إجمالي الشحنات" على التوالي.وعلى الرغم من أن الاتصالات تضفي طابعًا رسميًا على نهاية سيارة اس اف 90 ذات الهيكل الكوبيه، إلا أن فيراري لم تقدم تفاصيل حول طراز سبايدر، مما يشير إلى أن هذا الإصدار سيتم بيعه لبعض الوقت في المستقبل. (أنسامد).

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