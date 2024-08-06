فيلا نابليون فى فالينزا تقدر بنحو 4 مليون يورو

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - عرضت فيلا نابليون فى مدينة فالينزا للبيع والتى يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر وتقع على 3300 متر مربع من الأرض بمبلغ 4 ملايين يورو.وكان نابليون قد توقف فيها بقواته لبضعة أيام قبل الهجوم على النمسا فيما يعرف باسم معركة مارينجو.وتقع فيلا لا فوجلينا فى فالينزا بمدينة ألساندريا وهى منطقة لصياغة الذهب وهى ذات شهرة عالمية حيث يوجد المقر الرئيسى للعلامات التجارية الفاخرة المعروفة .وتوجد الفيلا على قمة التل بين فالينزا وأليساندريا وتضم أكثر من 30 غرفة وصممها المهندس المعمارى فيليبو جوفارا من بيمونت وهى على شكل حدوة الحصان وتضم العديد من الأجنحة والحمامات والقاعات الكبيرة وكنيسة صغيرة. (أنسامد).

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