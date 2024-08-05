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مازيراتي تكشف عن سيارة جديدة في أسبوع مونتيري للسيارات

05 أغسطس 2024, 08:12

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - تستعد شركة مازيراتي الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة، للكشف عن سيارتها الرياضية الجديدة التي طال انتظارها خلال أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا.

وجاء النموذج الجديد بفضل الاستفادة من التجارب على حلبات السباق، كما أنه مخصص لأولئك الذين لا يريدون التخلي عن الأداء القوي حتى على الطرق.

وليس من قبيل الصدفة أنها تضمن حلولاً تكنولوجية مبتكرة واهتمامًا كبيرًا بالديناميكية الهوائية، تمامًا مثل سيارات السباق عالية الأداء والإثارة.

ستستفيد سيارة مازيراتي الرياضية الخارقة الجديدة، التي تعكس روح السباق لسيارة مازيراتي GT2، من الأجواء الرائعة لأسبوع مونتيري للسيارات المقرر عقده في كاليفورنيا في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس.

وتمثل السيارة تطورا جديدا لسيارة MC20، وتتمتع بمظهر جمالي لا يضاهى، بالإضافة إلى إمكانية واسعة للتخصيص، مع تفاصيل نموذجية لسيارة السباق، ولكنها لن تتخلى عن مظاهر الرفاهية وخصائص نماذج سيارات الطرق.

سيتم العرض العالمي الأول يوم الجمعة 16 أغسطس الساعة 9.12 صباحًا.

(أنسامد).

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