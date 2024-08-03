نمو أرباح فيراري في الربع الثاني من العام الجاري

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - سجلت شركة فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الرياضية صافي أرباح قدره 413 مليون يورو في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.تحتفل شركة فيراري بأدائها القوي في البورصة، حيث يتجاوز سهم الشركة عتبة 400 يورو. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيراري بينيديتو فيجنا : إن نتائجنا المالية الممتازة تظهر مرة أخرى الأداء القوي والنمو المستمر.وبلغ صافي الإيرادات 1.7 مليار يورو، بزيادة بنسبة 16.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل الطلب المتزايد على برنامج النماذج المصممة حسب طلب العملاء.بلغ إجمالي المبيعات 3484 سيارة، بزيادة 2.7% مع بقاء مستوى المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا دون تغيير، في حين سجل في الأمريكتين زيادة قدرها 112 سيارة، وسجل في الصين وهونج كونج وتايوان انخفاضًا قدره 61 سيارة.يوضح فيجنا أن المبنى الإلكتروني الذي تم افتتاحه في 21 يونيو في مارانيلو لن يعمل على زيادة حجم الانتاج، منوها أن "فلسفتنا تظل كما هي: جودة الإيرادات وليس الكمية". (أنسامد).

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