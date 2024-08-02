إنتاج النبيذ المعلب للشباب في إيطاليا

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - أطلق مصنع النبيذ الإيطالي "بيرلا ديل جاردا"، عبوات جديدة من النبيذ المعلب موجهة للشباب الإيطالي اسمتها "بيرلي ديللاجو"، وهو التحدي الجديد للشركة.ويعمل المصنع الموجود في مدينة لوناتو في بريشيا تحت قيادة جيوفانا برانديني على تعزيز النمو المستدام من خلال البحث عن فرص جديدة في السوق وذلك باللجؤ لتسويق النبيذ المعلب رغم أنه غير مطلوب في إيطاليا إلا أنه يحظى بشعبية كبيرة في الخارج.ويعتمد هذا النبيذ على عنب توربيانا الأبيض، وهو موجه بشكل خاص للشباب الإيطالي والذين يتعاملون مع النبيذ وفقاً لضوابط معينة.وتقول برانديني "إننا نأخذ في الإعتبار فكرة أن هذا النبيذ موجه للشباب لذلك فهو مصمم كفاتح للشهية ويحتوي على نسبة ضعيفة من الكحول".وأضافت أن "الإنتاج الحالي بلغ 20 ألف عبوة ستزداد مستقبلاً إلى خمسة أضعاف هذا الرقم في عبوات مصنوعة من الألمنيوم قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA