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بولونيا تستضيف معرضا عن السيارات القديمة

29 يوليو 2024, 08:54

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 29 - روما - تستضيف مدينة بولونيا الإيطالية معرضا عن السيارات والدراجات النارية القديمة والتاريخية في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر القادم في مركز معارض بولونيا على مساحة عرض تبلغ 235000 متر مربع، موزعة على 14 جناحًا و4 مسارات مواضيعية مخصصة لماضي وحاضر ومستقبل عالم السيارات.

ومن بين الأجنحة المشاركة في المعرض، هناك نادي عشاق جاجوار إيطاليا، القسم الإيطالي لأكبر نادي لمحبي العلامة التجارية في العالم، والذي يحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسه.

علاوة على ذلك، سيشارك في المعرض لأول مرة متحف موريتي إنونسولو، المخصص للمصممين وصانعي المركبات والمخططين في تورينو في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

فيما يتعلق بالسيارات المشاركة، سيكون هناك عناصر نادرة لهواة الجمع وسيارات كلاسيكية رائعة، بإجمالي 7000 سيارة معروضة للبيع في 6 أجنحة و4 ساحات خارجية.

ومن بين الدراجات النارية التي ستشارك في المعرض، هناك دراجة دوكاتي 500 جي بي التي قادها متسابق الدراجات النارية فيل ريد في عام 1971، وهي الدراجة النارية التي حددت الهندسة "الكلاسيكية" لدراجة دوكاتي التي لا تزال تستخدم حتى اليوم.

كما يقدم المعرض أكبر عرض أوروبي لقطع الغيار القديمة، حيث يتم جمع قطع غيار السيارات في الجناح 30، وقطع غيار الدراجات النارية في الجناح 29، وأخيرا، سيتم تخصيص الجناح 28 بالكامل لصناعة النماذج.

(أنسامد).

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