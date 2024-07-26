"كؤوس النجوم".. شهر من تذوق النبيذ تحت النجوم

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - تشهد إيطاليا شهر كامل من تذوق النبيذ الرائع، والبحث عن النجوم وسرد القصص القديمة والكثير من الموسيقى، في أقبية النبيذ، ضمن مهرجان "Calici di Stelle" (كؤوس النجوم) لعام 2024.ويصل المهرجان إلى إيطاليا ويستمر شهر في الفترة بين السبت 27 يوليو إلى الأحد 25 أغسطس في جميع أنحاء البلاد.وخلال هذا الشهر، سوف يلتقي منتجو مصانع النبيذ الأعضاء في حركة سياحة النبيذ بعشاق النبيذ الإيطاليين والأجانب، تحت السماء المرصعة بالنجوم.وبين تذوق النبيذ الرائع والرقص والتجارب الحسية والبحث عن الكنوز بين الصفوف، يريد المهرجان تقريب العديد من المتحمسين الجدد من النبيذ الإيطالي الرائع.وتهدف حركة سياحة النبيذ إلى إبهارهم من خلال لحظات جذابة يتم فيها تقديم النبيذ كرمز للحضارة والتقاليد والطبيعة والعيش المشترك باسم الشرب الواعي.واتجهت الأنظار نحو السماء للأحداث الفلكية المرتقبة المقررة، بدءاً برصد النجم فينديمياتريكس، رمز اللقاء السحري بين النبيذ وعلم الفلك الذي سيضيء أمسيات أغسطس بعد غروب الشمس مباشرة.كما يتم تنظيم ليلة سان لورينزو، القمر العملاق يوم الاثنين 19 أغسطس والعديد من الأحداث الأخرى التي ينظمها المنتجون حول موضوع الأساطير - "باخوس والنبيذ" و"علم الفلك والأبراج" لتعزيز المزيج الرائع بين النبيذ والأساطير والكون. (أنسامد).

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