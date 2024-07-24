فيراري تعلن عن معرضها على قطار الروك

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - أعلنت شركة إنتاج السيارات الإيطالية الرياضية الفاخرة، فيراري، عن زيارة معرضها فى متحف إنزو فيرارى فى مودينا على قطار الروك الأصفر التابع لهيئة السكك الحديدية الإيطالية.وتجسد هذه الفكرة التعاون بين هيئة السكك الحديدية الإيطالية ومتاحف فيراري حيث تقدم تذاكر القطار خصومات على تذكرة الدخول إلى متاحف فيرارى فى مودينا ومارانيلو.والقطار عبارة عن شكل صخرة ذات طابقين قادر على نقل 600 راكب ويسير بين ميلانو وأنكونا ويمر بجميع المواقع الهامة على طريق إيميليا.يستقبل معرض فيرارى زواره حتى 17 فبراير 2025 للتعرف على كل سيارة تعتبر تحفة فنية تخرج من بوابات مصانع الشركة فى مارينيلو .ويكشف المعرض عن الانفراد الذي تتميز به هذه السيارات الفريدة من نوعها خاصة تلك التى تم صنعها بناء على رغبات شخصية وذوق أصحاب السيارات الفيراري. (أنسامد).

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