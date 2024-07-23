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الرحلات البحرية الفاخرة..عطلات جديدة للإيطاليين

23 يوليو 2024, 10:26

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 23 - روما - بدأ الإيطاليون اعتباراً من 2022 ظاهرة الحجز المسبق فى بداية العام للعطلات خاصة البحرية الفاخرة التى تحتل المركز الأول دون منازع حيث قرروا بدء اجازاتهم بعد مرور الفترة الكلاسيكية أى منتصف أغسطس .

عمل الإيطاليون على تأجيل العطلات إلى ما بعد ما يعرف بأسابيع الذروة ليجدوا أماكن أقل ازدحاماً وأسعار اكثر معقولية.

وقد انقسموا إلى جزئين منهم من يحجزوا من بداية العام والاخرين حجز اللحظة الأخيرة للبحث عن الأسعار الخاصة .

وتأتى فى المركز الثانى الرحلات الداخلية الساحلية بينما تقع اليونان على رأس منصة التتويج وتراجع مصر بسبب الوضع فى البحر الأحمر وإسبانيا لتحتلا المركزين الرابع والخامس .

ويظل البحر المتوسط اهم منافس للبحر الاحمر.

وتحتل كل من المدن الإيطالية التالية المقدمة:سردينيا وصقلية وبوليا وكالابريا وتوسكانا بالاضافة إلى المنطقة التيرانية .

(أنسامد).

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