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نسخة جديدة من فيراري F355 في 55 قطعة فقط

22 يوليو 2024, 09:38

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 22 - روما - قامت شركة إيفولوتو أوتوموبيلي Evoluto Automobili بإصدار نسخة حديثة ومطورة من سيارة فيراري إف 355 بيرلينيتا لتصبح سيارة تجمع بين الطابع الكلاسيكي والحديث.

وتتميز السيارة الجديدة المخصصة، بهيكل جديد كليا مصنوع من ألياف الكربون وتصميم داخلي مخصص وشاسيه مطور، ومعزز بمسبوكات الكربون لزيادة الصلابة الالتوائية للسيارة بنسبة 23%.

كما تتميز السيارة بمحرك V8 بمكونات جديدة، أكثر من 200 مكون جديد على وجه الدقة، بقوة تبلغ 420 حصانًا، ويكتسب أيضًا استجابة هائلة لدواسة الوقود من أجل وجود اتصال أكبر بين المحرك والسائق.

كما تتمتع السيارة أيضًا بوجود نظام عادم جديد من التيتانيوم، وتزن 1250 كجم، ما يمكنها من التعامل بكفاءة مع المسارات المليئة بالمنحنيات بالإضافة إلى ناقل حركة يدوي مُعاد تصميمه بست سرعات.

كما تمتلك سيارة فيراري F355 مصابيح LED خلفية، وجنوط بتصميم متداخل مقاس 19 بوصة، ومرايا جانبية أنيقة. وسيتم إنتاج عدد 55 نسخة فقط من فيراري 355 المخصصة من شركة إيفولوتو. وسيتم تصميم كل واحدة حسب رغبة العميل واختياراته.

https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/mondo_motori/2024/07/1 8/ferrari-f355-by-evoluto-solo-55-esemplari-da-420-cv_942b36f5-6 233-4e58-8422-c341299d84dd.html (أنسامد).

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