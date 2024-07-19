إيطاليا رائدة في الأطعمة العضوية في الاتحاد الأوروبي

هذا ما كشفه تقرير لمعهد الخدمات من أجل السوق الزراعي الغذائي "إيسميا"، تحت عنوان "العضوية في أرقام" الذي تم تقديمه في براتشيانو، مشيرا إلى أن إيطاليا سجلت واحدا من كل 5 هكتارات يقدم منتجات عضوية، مما يجعل إيطاليا الأقرب إلى هدف 2030.
وتلقى المنتجات العضوية، الخالية من أي مواد كيميائية أو أسمدة خلال زراعتها، رواجا كبيرا في أوروبا وحول العالم.
وبين التقرير أن مساحة المنتجات العضوية تبلغ 2.5 مليون هكتار، أي ما يعادل 20% تقريبًا من المساحة الزراعية المستخدمة. (أنسامد).
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