إيطاليا رائدة في الأطعمة العضوية في الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - يوليو 19 - روما - تعد إيطاليا رائدة في قطاع الأطعمة العضوية في الاتحاد الأوروبي من حيث المساحة وعدد الشركات: ففي عام 2023، زادت الهكتارات المستثمرة بنسبة 4.5% وعدد المشغلين بنسبة 8%.هذا ما كشفه تقرير لمعهد الخدمات من أجل السوق الزراعي الغذائي "إيسميا"، تحت عنوان "العضوية في أرقام" الذي تم تقديمه في براتشيانو، مشيرا إلى أن إيطاليا سجلت واحدا من كل 5 هكتارات يقدم منتجات عضوية، مما يجعل إيطاليا الأقرب إلى هدف 2030.وتلقى المنتجات العضوية، الخالية من أي مواد كيميائية أو أسمدة خلال زراعتها، رواجا كبيرا في أوروبا وحول العالم.وبين التقرير أن مساحة المنتجات العضوية تبلغ 2.5 مليون هكتار، أي ما يعادل 20% تقريبًا من المساحة الزراعية المستخدمة. (أنسامد).

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