متحف الأزياء يضم 20 غرفة فى قصر بيتى

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - افتتح من جديد متحف الأزياء فى قصر بيتى فى فلورنسا مع 20 غرفة تتبع تاريخ الملابس من القرن الثامن عشر حتى اليوم.ويتم التركيز بشكل خاص على تطور فن الموضة والحياكة خاصة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر خاصة الصور الظلية ذات الطراز الإمبراطورى إلى فساتين زفاف القرن 19 بما فى ذلك نموذج فريد من تصميم تشارلز فردريك وورث.فيما يتعلق بالجديد فى المعرض، يتم عرض الملابس القديمة فى حوار مع مجموعة مختارة من اللوحات من متحف أوفيزى والتى أختيرت بعناية كبيرة لتكون بمثابة نقطة إلتقاء لإبداعات الموضة.ويضم المعرض أيضاً لوحات لرسامى البورتريه العظماء فى القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر. (أنسامد).

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