بيزوس وجيتس وأرنو في سردينيا مع يخوتهما الضخمة الفاخرة

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - ترسو اليخوت الفاخرة المملوكة لثلاثة من أغنى رجال الأعمال في العالم جيف بيزوس مالك أمازون وبيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت والملياردير الفرنسى برنارد أرنو مؤسس شركة "ال فى ام ات" في المياه بين أولبيا وبورتو سيرفو في سردينيا حيث يقضون عطلتهم الصيفية.و تبلغ القيمة الإجمالية لقواربهم الفاخرة 425 مليون دولار، أي ما يقرب من 46٪ من القيمة الإجمالية لليخوت الفاخرة التي يملكها أغنى ثمانية في العالم.كان كورو، القارب الخاص بمالك أمازون في كالياري قبل بدء رحلة بحرية على طول الساحل الشرقي لسردينيا، والتي أخذته فيما بعد إلى جزيرتي مولارا وتافولارا.ثم هناك اليخت سينفوني الذي يملكه برنارد أرنو، ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ 200 مليار دولار.شوهد سيمفوني في كالا دي فولبي، على كوستا سميرالدا، مع رحلة يوم السبت 13 يوليو نحو بورتو رافائيل التي عاد منها بعد بضع ساعات.وأخيراً يخت وايفانيدر الخاص ببيل جيتس والذي تبلغ أصوله 135 مليار دولار؛ يرسو يخته الضخم قبالة ساحل جولفو أرنسي.تأتي البيانات من تحليل أجراه مركز الاتصالات والدراسات فيسيبس غالورا، بالتعاون مع يونيأولببيا استنادًا إلى بيانات الأقمار الصناعية من VesselFinder حول حركة المرور البحرية العالمية، ومن موقع superyachtfan.com حول قيمة اليخوت الفاخرة.وبشكل عام، يعتبر البحر الأبيض المتوسط ;;الوجهة الأكثر ارتياداً للأثرياء مع عمالقة البحر. (أنسامد).

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