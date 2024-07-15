ألفا روميو بطلة مهرجان جود وود للسرعة

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - كانت سيارة ألفا روميو هي بطلة مهرجان جود وود للسرعة 2024، مع الظهور الأول لسيارة ألفا روميو 33 سترادال.علاوة على ذلك، بعد أيام قليلة من الظهور الأول للسيارة وعرضها أمام الصحافة الدولية، تعرض ألفا روميو جونيور في قسم مخصص حصريًا للسيارات الكهربائية.ويتم عرض سيارة ألفا روميو 33 سترادال في قسم "سوبركار بادوك" طوال مدة المعرض.وقبل بضعة أسابيع، كانت ألفا روميو بطل فاعلية دولية أخرى كبيرة، وهي مسابقة "فيلا ديستي" للأناقة، وهي واحدة من أكثر المسابقات الحصرية للسيارات.فازت سيارة ألفا روميو 33 سترادال الجديدة بجائزة مفهوم التصميم المرموقة، لتؤكد على ريادتها في عالم التنقل.,تعكس سترادال الجديدة تفرد العلامة التجارية من حيث الأسلوب والتكنولوجيا وتجربة القيادة.جاءت سيارة Fuoriserie مستوحاة من سيارة Tipo 33، وهو اسم مهم في عالم السيارات وأيقونة من الستينيات، ولا تزال تعتبر حتى اليوم واحدة من أجمل السيارات على الإطلاق.تم تصنيع السيارة الكوبيه الجديدة "ذات المقعدين" في 33 نموذجًا حصريًا فقط، وتجمع بين التراث والمستقبل ويتم إنتاجها باستخدام عملية حرفية حصرية، تمامًا كما حدث في ورش عصر النهضة أو في ورش صانعي السيارات الإيطاليين المشهورين في الستينيات.وكانت سيارة جونيور الرياضية المدمجة الجديدة حاضرة أيضًا في مهرجان السرعة، وهي أول سيارة مجهزة بمحرك كهربائي بالكامل وعرضت للجمهور في منطقة "Electric Avenue" المخصصة. (أنسامد).

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