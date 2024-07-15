ألفا روميو بطلة مهرجان جود وود للسرعة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

ألفا روميو بطلة مهرجان جود وود للسرعة

15 يوليو 2024, 09:19

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - كانت سيارة ألفا روميو هي بطلة مهرجان جود وود للسرعة 2024، مع الظهور الأول لسيارة ألفا روميو 33 سترادال.

علاوة على ذلك، بعد أيام قليلة من الظهور الأول للسيارة وعرضها أمام الصحافة الدولية، تعرض ألفا روميو جونيور في قسم مخصص حصريًا للسيارات الكهربائية.

ويتم عرض سيارة ألفا روميو 33 سترادال في قسم "سوبركار بادوك" طوال مدة المعرض.

وقبل بضعة أسابيع، كانت ألفا روميو بطل فاعلية دولية أخرى كبيرة، وهي مسابقة "فيلا ديستي" للأناقة، وهي واحدة من أكثر المسابقات الحصرية للسيارات.

فازت سيارة ألفا روميو 33 سترادال الجديدة بجائزة مفهوم التصميم المرموقة، لتؤكد على ريادتها في عالم التنقل.

,تعكس سترادال الجديدة تفرد العلامة التجارية من حيث الأسلوب والتكنولوجيا وتجربة القيادة.

جاءت سيارة Fuoriserie مستوحاة من سيارة Tipo 33، وهو اسم مهم في عالم السيارات وأيقونة من الستينيات، ولا تزال تعتبر حتى اليوم واحدة من أجمل السيارات على الإطلاق.

تم تصنيع السيارة الكوبيه الجديدة "ذات المقعدين" في 33 نموذجًا حصريًا فقط، وتجمع بين التراث والمستقبل ويتم إنتاجها باستخدام عملية حرفية حصرية، تمامًا كما حدث في ورش عصر النهضة أو في ورش صانعي السيارات الإيطاليين المشهورين في الستينيات.

وكانت سيارة جونيور الرياضية المدمجة الجديدة حاضرة أيضًا في مهرجان السرعة، وهي أول سيارة مجهزة بمحرك كهربائي بالكامل وعرضت للجمهور في منطقة "Electric Avenue" المخصصة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:58

إيطاليا..وفاة 3 مسنين وموجة الحرارة مستمرة

15:09

إيطاليا تدين محاولة اغتيال دونالد ترامب

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:58

إيطاليا..وفاة 3 مسنين وموجة الحرارة مستمرة

15:09

إيطاليا تدين محاولة اغتيال دونالد ترامب