الإيطاليون يستهلكون 5200 طن سنويا من الأسماك

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - كشفت نتائج تحليل أجرته مؤسسة "كووب أليانزا" أن الإيطاليين استهلكوا أكثر من 5200 طن من الأسماك خلال العام الماضي، مع مكانة واضحة لسمك السلمون على الطاولات الإيطالية.ويهدف التحليل إلى رصد الاتجاه الشرائي للمستهلكين في قطاع المأكولات البحرية، عبر تتبع أكثر من 320 متجرًا موزعة من فريولي فينيتسيا جوليا إلى بوليا. وبين التحليل أن قيمة السوق بلغت 90 مليون يورو في 2023.وتصدر السلمون قائمة الأسماك الأكثر تناولا، تليها الدنيس البحري وسمك أبو سيف، وأخيرا المحار والاخطبوط.مقارنة بعام 2022، ارتفع استهلاك القشريات في عام 2023، حيث بلغ حجم مبيعاتها أكثر من 2 مليون يورو، والمنتجات المعبأة في نقاط البيع، والتي ارتفعت إلى أكثر من 3,5 مليون يورو.من ناحية أخرى، فإن استهلاك الأسماك الكاملة أو المنزوعة الأحشاء آخذ في الانخفاض، حيث تصل مبيعاتها إلى ما يقل قليلاً عن 18 مليون يورو.ويشير المحللون إلى أنه بالنظر إلى التوزيع الجغرافي لاستهلاك الأسماك، يمكن ملاحظة أنها مفضلة بشكل طبيعي في المناطق الساحلية.في منطقة رومانيا، تم بيع أكثر من 385 طنًا (منها 40 طنًا من المنتجات ذات العلامات التجارية) بينما تم بيع ما يقرب من 80 طنًا في بولونيا (14 من المنتجات ذات العلامات التجارية).وفي بوليا ترتفع المبيعات إلى 328 طنًا (30 طنًا من المنتجات ذات العلامات التجارية) وما يقرب من 100 طن في المنطقة الساحلية بين فينيتو وفريولي (20 طنًا من المنتجات ذات العلامات التجارية).(أنسامد).

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