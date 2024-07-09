جيورجيو أرمانى 50 عاماً من الازياء الخالدة

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - يحتفل الملك جيورجيو أرمانى بعيد مولده التسعين فى 11 يوليو الحالى كما يحتفل أيضاً بمرور 50 عاماً على إنشاء علامته التجارية .ولم يفشل أرمانى أبداً فى الحفاظ على أسلوبه الرصين الأصلى ولم يتردد فى الغاء اى قطعة غير جديرة بحمل اسم الدار.ويكره المصمم المبالغة فى ابتكاراته ولذلك أصبحت ستراته ولاتزال احد رموز الطراز الإيطالى فى العالم كما كانت تصميماته الاكثر أناقة على السجادة الحمراء .وترك أرمانى بشكل خاص بصماته على البدلات النسائية التى احرزت نجاحاً متساوياً مع الرجال وادخل السراويل الانسيابية الشرقية الناعمة وفساتين السهرة الراقية ذات الألوان الرقيقة.وكانت الملابس التى يصممها ملكة الأفلام السينمائية. (أنسامد).

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