إيطاليا:اجتماع لنادي العاملين في صناعة الذهب

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - يتطلع النادي الإيطالى للعاملين في صناعة الذهب، وهو جمعية مستقلة تأسست في ميلانو عام 1980 وتضم الشركات الرئيسية العاملة في صناعة الذهب الإيطالية، إلى مواجهة تحديات الغد التى تواجه القطاع.وقالت رئيسة الجمعية المنتخبة حديثا ماريا كريستينا سكوارتشالوبي في أول سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء النادي والتي انعقدت في المقر الرئيسي لشركة بولجاري في روما : في الوقت الذي تواجه فيه تجارة التجزئة الإيطالية تحديات عديدة في الأشهر الأخيرة، تم إطلاق مشروع ثقافي واجتماعي متعمق لفهم البانوراما الحالية لقطاع بيع المجوهرات بالتجزئة في إيطاليا.وتابعت : نستهدف تعزيز نقاط قوته وتحديد نقاط ضعفه، وتطوير استراتيجيات مستهدفة للتعامل مع التحديات والفرص الناشئة، مضيفة : أتيحت لأعضاء النادي فرصة زيارة مختبر بولجاري للمجوهرات الراقية.وأوضحت سكوارتشالوبي : تمثل زيارة مثل هذه الأماكن الاستثنائية، حتى بالنسبة لرواد الأعمال في هذا القطاع، دائما فرصة كبيرة لفهم التميز الحرفي واستيعاب الأفكار الجديدة للابتكار ونمو الأعمال.(أنسامد).

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