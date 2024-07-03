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فيلم "بيتلجوس2" يفتتح مهرجان البندقية السينمائي

03 يوليو 2024, 08:04

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 3 - روما - يفتتح مهرجان البندقية السينمائى بعرض الفيلم الأمريكى "بيتلجوس2"، وهو الجزء الثاني لفيلم الرعب الكوميدي الخيالي الذي أخرجه تيم بيرتون عام 1988،.

وقام بإخراج الجزء الثاني، مرة أخرى، بيرتون من بطولة مايكل كيتون، وينونا رايدر، كاثرين أوهارا، جاستن ثيرو، ومونيكا بيلوتشي، ومع جينا أورتيجا وويليم دافو، في عرض خارج المنافسة في النسخة 81 لأقدم مهرجان للفيلم والذي يبدأ فى 28 أغسطس ويستمر حتى 7 سبتمبر.

و قال بيرتون: "أشعر بسعادة غامرة. ويعني لي الكثير أن أحصل على العرض العالمي الأول لهذا الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي." وصرح ألبرتو باربيرا، مدير المهرجان: "إن بيتلجوس يمثل العودة التي طال انتظارها لواحدة من أكثر الشخصيات شهرة في سينما تيم بيرتون، ولكنه أيضًا تأكيد سعيد للموهبة الغير عادية والإنجاز المتقن لأحد أكثر المؤلفين روعةً في عمله". (أنسامد).

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