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جران كابريو فولجور 2025 أول سيارة كهربائية من مازيراتي

02 يوليو 2024, 08:35

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 2 - روما - قدمت شركة مازيراتى الإيطالية سيارتها الكهربائية الجديدة الأولى جران كابريو فولجور بتصميم مذهل بالإضافة إلى مجموعة نقل الحركة ثلاثية المحركات التي تنتج ما يصل إلى 818 حصانًا.

يسير طراز فولجور علي خطي طراز جراند كابريو العامل بالوقود ولكنه يعتمد تصميمًا محسنًا من الناحية الديناميكية الهوائية وكجزء من عملية التجديد، تم تجهيز السيارة بمصد أمامي جديد وشبكة معدلة.

الميزة الحقيقية هي السقف الناعم القابل للسحب كهربائيًا، والذي يمكن خفضه خلال 14 ثانية بسرعات تصل الي (50 كم/ساعة).

وبالحديث عن المقصورة، فهي تتميز بإحساس عالي التقنية بفضل مجموعة العدادات الرقمية ونظام المعلومات والترفيه وشاشة الراحة مقاس 8.8 بوصة تنضم إليهم عجلة قيادة مسطحة القاع ومدفأة مع مبدلات سرعة مصنوعة من الألومنيوم المصقول.

تشمل الميزات الأخرى جهاز تدفئة قياسي للرقبة ونظام صوت خاص وساعة رقمية توفر ثلاثة أشكال مختلفة بالإضافة إلى مسرع وبوصلة ومقياس قوة الجاذبية وشاشات توقيت.

تتميز المقصورة الداخلية بأنها قابلة للتخصيص على نطاق واسع ويمكن تجهيزها بمواد مستدامة مثل الإيكونيل. إنها مادة "نايلون متجدد" مصنوعة من أشياء مثل شباك الصيد والسجاد المعاد تدويره. (أنسامد).

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