افتتاح معرض للسيارات التاريخية في روما

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - افتتح نادي السيارات الإيطالي ونادي السيارات التاريخية معرضا للسيارات التاريخية في روما، والذي يمثل مساحة مخصصة للأشياء الجميلة، حيث يجتمع تاريخ السيارات والشغف بها معا في أربع سيارات تمثل العناصر الأساسية لتقاليد السيارات الإيطالية.وقام رئيس نادي السيارات الإيطالي ونادي السيارات التاريخية أنجيلو ستيتشي دامياني، بقص شريط معرض السيارات القديمة للمتحف الوطني للسيارات، في مساحة عرض نادي السيارات الإيطالي ونادي السيارات التاريخية، في معرض كاراتشولو في روما، تحت المقر الوطني لنادي السيارات الإيطالي.يعد المعرض بمثابة تكريم للمتحف الوطني للسيارات احتفالا بمرور 90 عامًا من تاريخ السيارات مع نادي السيارات الإيطالي، العضو المؤسس للمتحف.والسيارة الأولى المعروضة في المعرض حسب العمر، هي سيارة Isotta Fraschini Bn التي تعود لعام 1910، مع لون بيج، وهي سيارة فاخرة بمحرك 4 سلندر. أما السيارة الثانية هيLancia Kappa التي تعود لعام 1919.كما يقدم المعرض سيارة OM 469 Sport موديل 1922، وهي سيارة رياضية فازت بكأس جبال الألب وسباقات غاردا وموجيلو، وسيارة Alfa Romeo 8C 2300، أصغر سيارة في المعرض، حيث يبلغ عمرها 90 عامًا، إذ تعود لعام 1934.وستبقى السيارات، التي وصلت إلى العاصمة مباشرة من المتحف الوطني للسيارات، في مساحة العرض بنادي السيارات الإيطالي في روما حتى منتصف يوليو. (أنسامد).

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