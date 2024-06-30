سلطان بروناي يتنافس على فيلا برلسكوني

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - يتنافس سلطان بروناي حسن البلقية، أحد أغنى أثرياء العالم، على فيلا فاخرة شهيرة يملكها سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء السابق وقطب الإعلام، في سردينيا، والتي تم عرضها للبيع بسعر يتراوح بين 300 و500 مليون يورو.وفي وقت سابق من هذا العام، طرح ورثة برلسكوني فيلا سيرتوسا، وهي عقار ضخم بحدائق بمساحة 80 ملعب تنس ومنفذ على البحر ومدرج، للبيع.ويقال إن السلطان البالغ من العمر 77 عامًا، والذي تقدر ثروته الصافية بحوالي 30 مليار دولار، حريص على وضع يديه على مسكن استضاف في وقت ما بعضًا من أقوى الرجال في العالم من الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ويفتخر حاكم جزيرة بورنيو، سلطان بروناي حسن البلقية، بإرث من السيارات تبلغ قيمته نحو خمسة مليارات يورو، بما في ذلك 452 سيارة فيراري و500 سيارة رولز رويس وعشرات السيارات الفريدة.ويقال إن البلقية يواجه منافسة من مليارديرات عرب وأمريكيين آخرين بالإضافة إلى مجموعات فنادق يأملون في تحويل الفيلا إلى منتجع فاخر.لكن يقال إن السلطان يطمح لشراء أغلى مسكن لرجل الدولة الراحل، وفقًا للتقارير التي تقول إنه قد يهديه لأحد أبنائه العشرة، عبد المتين البالغ من العمر 32 عامًا، والذي تزوج مؤخرًا في حفل استمر 10 أيام على متن سفينة سياحية دارت حول البحر الأبيض المتوسط ;;وتوقفت أيضًا في سردينيا.كما يُشاع أن السلطان البلقية قام مؤخرًا بجولة في مكان الفيلا الخيالية. (أنسامد).

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