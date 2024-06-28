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"بيريروزا".. فاعلية لتذوق أكثر من 200 نوع من النبيذ في روما

28 يونيو 2024, 08:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 28 - روما - يعود برنامج بيريروزا Bererosa إلى العاصمة الإيطالية روما في الرابع من يوليو والمخصص لتذوق النبيذ الوردي.

سيقام هذا الحدث، في نسخته الثالثة عشرة، من الساعة 5 مساءً حتى 11 مساءً في المساحات المفتوحة في فيلا أبيا أنتيكا، مع 60 مصنع نبيذ وأكثر من 200 نوع نبيذ للتذوق، سواء الثابت أو الفوار.

يتضمن الحدث منطقة طعام وركنًا حول زيت الزيتون البكر الممتاز عالي الجودة. تم تصميم هذا الحدث وتنظيمه بواسطة مجلة Cucina&Vini.

وقال فرانشيسكو داجوستينو، مدير المجلة، "دراسة حديثة كشفت بالأرقام أن النبيذ الوردي في تقدم مستمر وقد أدى ذلك إلى نموه من ما يزيد قليلاً عن 16 مليون هكتوليتر إلى ما يقرب من 21 مليونًا".

وتابع، "في الفترة نفسها، خسر النبيذ الأحمر نسبة مذهلة بلغت 25٪، حيث وصل إلى حوالي 110 مليون هكتوليتر في عام 2021، في حين أن النبيذ الأبيض يقف عند 130 مليون هكتوليتر قبل عشرين عامًا، وذلك بفضل الدفعة القوية من النبيذ الفوار".

وأردف، "ومن الواضح أن النبيذ الوردي في نموه يستحوذ على حصة السوق بعيدًا عن النبيذ الأحمر، ويتمكن من تلبية التقدير غير المشروط، وقبل كل شيء، الاهتمام العام الذي يشمل أيضًا الجمهور الأصغر سنًا". (أنسامد).

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