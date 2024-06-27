جيورجيتو جيوجيارو مصمم السيارات فنان فى افتتاح معمودية يسوع

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - قدم حفل افتتاح لوحة "معمودية يسوع" المعروض الآن فى كنيسة سان جيوفانى فى بورجو ماجورى فرصة غير عادية وخاصة للقاء مصمم السيارات الكبير جيورجيتو جيوجيارو ليعود إلى مسقط رأسه فى جاريسيو.وقد اظهر جيورجيتو رائعته وهي لوحة قماشية كبيرة مقاس 9 أمتار فى 5 متر مخصصة لمعمودية يسوع بمناسبة الافتتاح.رغم أن إنتاجه الضخم من مشاريع السيارات التى أصبحت نقاطاً مرجعية عالمية على مر السنين فى جميع أنحاء العالم إلا أن الجميع يعرف مواهب جيورجيتو جيوجيارو وشغفه بالرسم التصويرى.فلقد تطورت وتناقلت القدرة الإبداعية والتنفيذية فى أسرة جيوجيارو حيث كان جده ووالده فنانين قاما بتزيين الكنائس وقصور النبلاء ورسم اللوحات الجدارية والتى صقلها الشاب منذ مراهقته من خلال الالتحاق بمعهد الفنون. (أنسامد).

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