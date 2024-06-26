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معرض شواروفسكى حتى 14 يوليو فى قصر شيتريو بميلانو

26 يونيو 2024, 08:16

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 26 - روما - يقام معرض شواروفسكى المتنقل "سادة الاضواء" فى قصر شيتريو بميلانو حيث المقر المستقبلى لبريرا مودرن والذى سيتم افتتاحه رسمياً فى 7 ديسمبر.

ويستضيف المبنى الذى استحوذت عليه هيئة الإشراف فى عام 1972 المجموعات الفنية الحديثة التى تبرعت بها عائلتا جيسى وفيتالى حيث ساهم تبرع شواروفسكى بمبلغ 550 الف يورو فى الحفاظ على هذه المجموعات .

ويقدم المعرض رحلة عبر الزمان والمكان لتاريخ شواروفسكى من عام 1895 الى اليوم من خلال مجموعة من الملابس المرصعة بالكريستال من أرشيف العلامات التجارية مثل برادا وميو ميو وفندى كوتير وجوتشى واتيليه فيرساتشى وأرمانى بريفيه من جيورجيو أرمانى بالاضافى الى بالنسياجا وديور .

وقد تم احضار العديد منها إلى إيطاليا لتعرض للجمهور لأول مرة بالاضافة إلى الاف المجوهرات والتماثيل الصغيرة . (أنسامد).

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