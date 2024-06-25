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ترشيح المطبخ الإيطالى لموقع تراث اليونسكو

25 يونيو 2024, 11:37

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 25 - روما - أعلن وزير الزراعة الإيطالى فرانشيسكو لولوبريجيدا ترشيح المطبخ الإيطالى لموقع التراث العالمى غير المادى لليونسكو .

وقال على هامش معرض " أغذية الصيف الفاخرة" ان المطبخ الإيطالى هو بطل المعرض المقام فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وهو احد المعارض الرئيسية فى العالم المخصصة لقطاع الأغذية والمشروبات المتخصصة.

ويأتى هذا الترشيح على خلفية البيانات الممتازة حول استيراد الولايات المتحدة الامريكية الطعام والنبيذ الإيطالى حيث وصلت الزيادة الى 26% عام 2024 .

وهذا يسمح لإيطاليا بأن تحتل المرتبة الثالثة بين موردي الأغذية والنبيذ في عام 2023 للولايات المتحدة الأمريكية بعد المكسيك وكندا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تظل واحدة من أكثر الأسواق استراتيجية لتطوير وتدويل شعار صنع في إيطاليا . (أنسامد).

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