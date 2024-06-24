افتتاح متجر لدولتشي آند جابانا في شنغهاي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

افتتاح متجر لدولتشي آند جابانا في شنغهاي

24 يونيو 2024, 08:45

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - تم افتتاح متجر لدار الأزياء الإيطالية الفاخرة الشهيرة "دولتشي آند جابانا" في شنغهاي داخل مجمع تشانغيوان التاريخي، في قلب منطقة الأزياء الفاخرة والرفاهية في منطقة جينجان.

يؤكد المتجر الجديد على القدرة الاستثنائية للعلامة التجارية على استضافة وتعزيز الثروات والتراث المادي وغير المادي لإيطاليا، من خلال مسار سردي رائع مخصص للجمهور الصيني، تتخلله صور ومقاطع فيديو وأعمال فنية مقتبسة من أشهر الإنتاجات وعروض الأزياء التي تنظمها العلامة التجارية سنويًا في العديد من المواقع الشهيرة في إيطاليا.

وحضر افتتاح المتجر كل من ألفونسو دولتشي، الرئيس التنفيذي لشركة دولتشي آند جابانا، وفيليس أوساي، المدير العام للمجموعة، مما يدل على الالتزام الكبير بتعزيز نشاط دار الأزياء في السوق الصينية.

افتتح الحدث بكلمة ألقاها السفير الإيطالي لدى الصين ماسيمو أمبروسيتي الذي أكد أن "دولتشي آند جابانا" تجسد مفهوم "صنع في إيطاليا" وتعبر عن الجودة والتصنيع الدقيق والتصميم المبتكر.

وأضاف : يعكس تفاني العلامة التجارية في التميز، التقليد الإيطالي المتمثل في تقدير الفن والاهتمام بالتفاصيل، منوها : لا يدعم هذا الالتزام سمعة المنتجات الإيطالية على الساحة العالمية فحسب، بل يغذي أيضًا الشعور بالفخر الوطني، باعتباره رمزًا لروح الإبداع الإيطالي والتميز الفني. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

08:43

معرض المأكولات الإيطالية فى نيويورك

14:56

إنقاذ 45 شخصا في بحيرة كومو بعد سوء الأحوال الجوية

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

08:43

معرض المأكولات الإيطالية فى نيويورك

14:56

إنقاذ 45 شخصا في بحيرة كومو بعد سوء الأحوال الجوية