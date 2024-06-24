افتتاح متجر لدولتشي آند جابانا في شنغهاي

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - تم افتتاح متجر لدار الأزياء الإيطالية الفاخرة الشهيرة "دولتشي آند جابانا" في شنغهاي داخل مجمع تشانغيوان التاريخي، في قلب منطقة الأزياء الفاخرة والرفاهية في منطقة جينجان.يؤكد المتجر الجديد على القدرة الاستثنائية للعلامة التجارية على استضافة وتعزيز الثروات والتراث المادي وغير المادي لإيطاليا، من خلال مسار سردي رائع مخصص للجمهور الصيني، تتخلله صور ومقاطع فيديو وأعمال فنية مقتبسة من أشهر الإنتاجات وعروض الأزياء التي تنظمها العلامة التجارية سنويًا في العديد من المواقع الشهيرة في إيطاليا.وحضر افتتاح المتجر كل من ألفونسو دولتشي، الرئيس التنفيذي لشركة دولتشي آند جابانا، وفيليس أوساي، المدير العام للمجموعة، مما يدل على الالتزام الكبير بتعزيز نشاط دار الأزياء في السوق الصينية.افتتح الحدث بكلمة ألقاها السفير الإيطالي لدى الصين ماسيمو أمبروسيتي الذي أكد أن "دولتشي آند جابانا" تجسد مفهوم "صنع في إيطاليا" وتعبر عن الجودة والتصنيع الدقيق والتصميم المبتكر.وأضاف : يعكس تفاني العلامة التجارية في التميز، التقليد الإيطالي المتمثل في تقدير الفن والاهتمام بالتفاصيل، منوها : لا يدعم هذا الالتزام سمعة المنتجات الإيطالية على الساحة العالمية فحسب، بل يغذي أيضًا الشعور بالفخر الوطني، باعتباره رمزًا لروح الإبداع الإيطالي والتميز الفني. (أنسامد).

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