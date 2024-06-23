منتجع بوليكا الشاطئ الأجمل في إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - يعد منتجع بوليكا في كامبانيا هو أجمل منتجع شاطئي في إيطاليا حسب تصنيف الأشرعة الخمسة Five Sails الصادر عن جمعية البيئية الإيطالية ليجامبانتي ونادي السياحة الإيطالي يوم الجمعة.وحصد المركز الثاني شاطئ ناردو في بوليا، والثالث باوناي في شرق سردينيا، والرابع دوموس دي ماريا في جنوب سردينيا، والخامس كاستيليوني ديلا بيسكايا في جنوب توسكانا.أما بالنسبة لمنتجعات البحيرات، فإن مولفينو بالقرب من ترينتو هو الأعلى، وأبيانو سولا سترادا ديل فينو بالقرب من بولزانو الثاني، وكلاهما في منطقة ترينتينو ألتو أديجي (جنوب تيرول). والثالث ماسا ماريتيما بالقرب من غروسيتو في جنوب توسكانا.وإجمالاً، حصلت حوالي 33 بلدية في جميع أنحاء إيطاليا على جائزة الأشرعة الخمسة. (أنسامد).

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