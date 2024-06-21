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نوميسما: 93% من شركات النبيذ تحقق الاستدامة

21 يونيو 2024, 09:10

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - يونيو 21 - روما - يتزايد اهتمام مستهلكي النبيذ بمسألة الاستدامة، التي تجمع بين حماية البيئة واحترام القيم الأخلاقية والاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، فإن 93% من شركات النبيذ الإيطالية تعتبر الاستدامة موضوعاً أساسياً في استراتيجياتها التنموية، مما يدل على فهمها لطلب المستهلكين جيداً.

وهذا ما سلط الضوء عليه بحث نوميسما واين مونيتور، الذي تم تقديمه في روما بمناسبة عرض نسخة 2024 من تقرير فالوريتاليا السنوي.

وصرح رئيس شركة فالوريتاليا، فرانشيسكو ليانتونيو، "لقد أدركت شركات النبيذ الإيطالية جيدًا أنه في المستقبل القريب ستلعب الاستدامة دورًا أساسيًا في تحديد مكانتها في الأسواق".

وأضاف، "ويتضح ذلك من خلال النجاح الكبير الذي حققه إيكواليتاس، وهو معيار الاستدامة الذي تم تطويره في إيطاليا لشركات صناعة النبيذ والذي تم الاستشهاد به مؤخرًا في مقال في صحيفة نيويورك تايمز باعتباره أحد الأمثلة الفاضلة في جميع أنحاء العالم".

وأردف، "وهناك بالفعل 228 شركة إيطالية لصناعة النبيذ معتمدة من إيكواليتاس، إنها تمثل مساحة تزيد عن 76 ألف هكتار وإنتاج 7.4 مليون هكتوليتر، ولكن كما تظهر تحقيقاتنا، قررت العديد من الشركات الأخرى اتباع هذا المسار، إنها علامة على الديناميكية الكبيرة لقطاعنا". (أنسامد).

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