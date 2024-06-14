نوتيلا تحتفل بمرور 60 عاما وتصبح أيس كريم لأول مرة

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - احتفلت شركة فيريرو الإيطالية بمرور 60 عاما على إطلاق النوتيلا، وقررت إطلاق نسخة جديدة منها في هيئة أيس كريم.ويشكل إطلاق أيس كريم من النوتيلا تحديا جديدا لشركة فيريرو، لكن هذا المنتج الجديد أثار جنونا على وسائل التواصل الاجتماعي، مع رغبة الكثير من المستخدمين لتذوق هذا المنتج الجديد.وسيكون آيس كريم نوتيلا متاحًا بشكل تدريجي في متاجر التجزئة الرئيسية واسعة النطاق في إيطاليا.مع هذا المنتج، تدخل فيريرو قطاع المثلجات: إنه سوق الآيس كريم المعبأ الذي يتم استهلاكه في المنزل، والذي تبلغ قيمته الإجمالية في إيطاليا 1.45 مليار يورو، بزيادة قدرها 8.4% من حيث القيمة.توضح فيديريكا روبرتو، مديرة التسويق الإقليمي للآيس كريم في فيريرو إيطاليا خلال العرض الرسمي في ميلانو، " في سياق الاحتفالات بعيد الميلاد الستين، تغير شكل نوتيلا لأول مرة في تاريخها وتتحول إلى آيس كريم، ليس آيس كريم نوتيلا، بل نوتيلا التي تصبح آيس كريم".وأضافت المسؤولة في الشركة العملاقة، "كان التحدي يتمثل في العثور على الوصفة المثالية لجعل النوتيلا قابلة للدهن في الآيس كريم، والتي توجد في طبقات من آيس كريم البندق الكريمي الناعم".لقد استغرق الأمر عامين فقط لإنشاء خط مخصص باستخدام أحدث التقنيات ودراسة الوصفة لفترة أطول "للوصول إلى معايير الجودة".تم إنتاج آيس كريم نوتيلا في مصنع ألزيرا بإسبانيا في مقاطعة فالنسيا، وذلك بفضل إنشاء خط جديد تمامًا يتميز بأنظمة مبتكرة ودرجة عالية من الأتمتة والتكنولوجيا.ويعود الفضل في ذلك إلى استحواذ شركة Ferrero في عام 2019 علىIce Cream Factory Comaker (ICFC)، وهي شركة لها مصانع في إسبانيا وإيطاليا، ورائدة عالميًا تتمتع أيضًا بخبرة 60 عامًا في تطوير وإنتاج الآيس كريم.آيس كريم نوتيلا متوفر حاليًا في السوق الأوروبية. والآن كل ما تبقى هو تذوقه: سيكون حدث العرض العام في نابولي يومي 15 و16 يونيو في ساحة ديل مونيسيبيو. (أنسامد).

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