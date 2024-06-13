مشروبات روحية أمريكية مكوناتها إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - تشارك 17 شركة إيطالية للمرة الرابعة فى معرض بار كونفنت بروكلين المقام فى نيويورك.معرض بار كونفنت بروكلين وهو نسخة من ذلك الذى كان قد تم إطلاقه فى برلين عام 2007 وهو يعد أحد أهم الأحداث التجارية فى قطاع المشروبات الروحية فى الولايات المتحدة الامريكية كما سيتم على هامشه إطلاق الاتجاهات الجديدة فى عالم الكوكتيلات.وقد سجل شعار "صنع فى إيطاليا" بداية قوية فى بار كونفنت وعلى الرغم من أنه عام 2023 سجلت واردات الكحول الأمريكية -11.9 % من حيث القيمة و-13.6%من حيث الحجم إلا أن الواردات من إيطاليا زادت بنسبة 6% من حيث القيمة ولكن ظلت مستقرة من حيث الحجم.وتعد إيطاليا سابع مصدر للكحول إلى الولايات المتحدة الامريكية من حيث القيمة والتاسع من حيث الحجم وتمثل أكثر من 87% من السوق الأمريكية.وقالت ايريكا دى جيوفانكارلو مديرة وكالة التجارة الإيطالية فى نيويورك ومنسقة الشبكة الامريكية أن هناك مجموعة هائلة من المنتجات الإيطالية التى يمكن استخدامها فى عمل الكوكتيلات ويظل العنصر الإيطالى عاملاً مشتركاً لكل الكوكتيلات الأمريكية لأن الروح الإيطالية تضفى عليه روحاً عصرية ولأن المنتج الإيطالى مميز وشعبى.(أنسامد).

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