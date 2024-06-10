وجهات إيطالية بين أفضل 10 منتجعات صحية لعام 2024

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - سيتم الاعلان فى الثامن من أكتوبر القادم عن افضل منتجع صحى فى العالم وهو الذى يقدم أسلوب حياة صحي تماماً حيث يوفر كل ما يتعلق بالصحة العقلية والجسدية .وقد تم ترشيح العديد من الوجهات الإيطالية بين أفضل 10 منتجعات صحية لعام 2024 وهى بانييى دي بيزا وثيرمى دى سيرميون وقصر فيوجى وفيلا ايدن فى ميرانو وبها 25 غرفة.ويتصدر قائمة المنتجعات منتجع قصر فيوجى بإيطاليا الذى أعيد ترشيحه هذا العام بعد ان كان فائزاً فى عام 2023 وقد حصل على العديد من الجوائز ويقع على بعد 100 كيلومتر من روما .وياتى خلفه منتجع لانزيروف تيجنسرى فى ألمانيا كأفضل منتجع طبى .وهناك العديد من المنتجعات ايضاً على قائمة الترشيح مثل المنتجع الذى يحظى باعتراف عالمى مرموق وهو جروبا جيوستى ثيرمال سبا .وفى إيطاليا ايضاً منتجع ذى سبا ات مندارين اورينتال ولاجو دى كومو كأفضل منتجع صحى فندقى وليفاى سبا ات ليفاى وريزورت وسبا دولوميتى وسبيس شبنوفى لا لبيريتا وهو أفضل منتجع صحى نهارى .ويتردد على المنتجعات الإيطاليت كبار النجوم مثل أوبرا وينفرى التى اقامت فى جراند اوتيل ديلا فونتى القديم وهو منتجع للنقاهة ما بعد الجراحة بالاضافة الى كثير من الزوار العرب والخليجيين وأثرياء سويسرا والولايات لمتحدة الأمريكية .وتقدم هذه المراكز أجهزة تنظيف الوجه العميق المتقدمة وتقنية الأشعة تحت الحمراء التى تحفز عملية التمثيل الغذائى وازالة السموم والعلاج بالبلازما وطقوس العلاج المائى بالاضافة الى الوجبات الغذائية الصحية مثل الطهى على البخار بدون دقيق وسكريات.(أنسامد).

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