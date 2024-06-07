إيطاليا ثاني أكبر مشغل عالمي للنبيذ وارتفاع الانتاج 188%

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - تعد إيطاليا ثاني أكبر مشغل عالمي للنبيذ (+188%) والخامسة في مجال المشروبات الروحية (+300%).وكشفت بيانات مرصد فيديرفيني، الاتحاد الإيطالي لمنتجي ومصدري ومستوردي النبيذ والمشروبات الروحية والمشروبات الكحولية والعصائر والخل والمنتجات المماثلة، بالتعاون مع نوميسما وتريد لاب، أن قطاع النبيذ سجل نموا بنسبة 180٪ في 20 عاما.وجرى استعراض هذه النتائج خلال الجمعية العامة لفيدرفيني، التي انعقدت في روما الخميس، بحضور المؤسسات والمنتجين الإيطاليين.ويذكر الاتحاد أن هذا القطاع يبلغ حجم مبيعاته 21.5 مليار يورو، ويضم 2600 شركة و30 ألف موظف، ويمثل 21% من صادرات الأغذية والمشروبات الإيطالية.يسلط التقرير الاقتصادي الضوء على أن تصدير النبيذ الإيطالي في السنوات العشرين الماضية "شهد نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من حصة سوقية تبلغ 17٪ في عام 2003 (مع فرنسا بنسبة 38٪) إلى 22٪ في عام 2023 مع انخفاض حصة باريس إلى 33٪".كما تزيد إيطاليا من عدد الأسواق مما يعبر عن مكانة رائدة: 46 مقارنة بـ 51 في فرنسا (قبل عشرين عاما كانت 9 مقارنة بـ 41)، بزيادة قدرها 300٪، بقيمة 1.7 مليار يورو.ووفقًا للبيانات المقدمة من TradeLab، فإن الغالبية العظمى من الإيطاليين يعتبرون الخروج فرصة للألفة والتواصل الاجتماعي، حيث أن 80% يختارون تناول المشروبات الكحولية بشكل رئيسي خلال المناسبات الاجتماعية. (أنسامد).

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