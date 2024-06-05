بطولة العالم للدراجات النارية:دودج أوروبا تتعاون مع أيانونى

(أنسامد) - يونيو 5 - روما - أعلنت شركة دودج أوروبا عن تعاونها الجديد مع السائق الإيطالى أندريا أيانونى .وقد ظهر أيانونى مؤخراً على الشبكات الإجتماعية والرقمية لشركة دودج أوروبا خلال الحلقة الأولى من الموسم الثانى من "إن/أوت" وهى سلسلة الويب الأوروبية للعلامة التجارية والتى سجلت أكثر من 2 مليون مشاهدة ونجحت لمدة عام تقريبا فى مهمتها لسرد قيم دودج وتضخيمها من خلال رواية العديد من القصص.ويقول دومينيكو جوستولى رئيس العلامة التجارية الموسعة لعلامتى رام ودودج أوروبا إن قصة عودة أندريا الى السباق ومشاركته فى بطولة العالم للدراجات النارية وشغفه الاستثنائى احدثوا فرقاً حقيقياً لفريق دودج أوروبا. (أنسامد).

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