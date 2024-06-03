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لانشيا أبسيلون الجديدة، حقبة جديدة في تاريخ العلامة التجارية

03 يونيو 2024, 09:20

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 3 - روما - تمثل سيارة لانشيا أبسيلون الجديدة حقبة جديدة في تاريخ علامة لانشيا التجارية، كما تمثل نهضة حقيقية للشركة التي تأسست في 27 نوفمبر 1906 على يد فينتشنزو لانشيا.

تم تقديم مجموعة أبسيلون في 14 فبراير الماضي في نسخة كهربائية بالكامل، وقد اكتملت الآن أيضًا بالنسخة الهجينة.

تعتمد الشركة خطة طموحة للنهوض بالعلامة التجارية التي ستشهد، بعد أبسيلون، وصول الطرازين الثاني والثالث من جاما التي سيتم تقديمها في عام 2026 ودلتا في عام 2028.

ويحتوي الطراز الأخير على ثلاثة إصدارات: أبسيلون الجديدة، وأبسيلون الجديدة إل إكس وأبسيلون الجديدة في نسخة كاسينا.

وصرح لوكا نابوليتانو، الرئيس التنفيذي لشركة لانشيا أن الإصدار الأول مكتمل بالفعل خاصة فيما يتعلق بالاتصال والتكنولوجيا وبالتالي فهي مخصصة للشباب.

تتمتع أبسيلون إل إكس بمزايا أكثر ثراءً واكتمالًا، في حين أن كاسينا هي الأفضل في مجموعتنا لعشاق التصميم ولأولئك الذين يريدون أن يشعروا وكأنهم في بيتهم في سيارتهم.

بالمقارنة مع الإصدار السابق، أصبحت أبسيلون الآن أكثر اتساعًا (بطول 4.08 مترًا، وعرض 1.76 مترًا وارتفاع 1.44 مترًا)، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 352 مترا .

تم تزويد لانشيا أبسيلون الكهربائية بالكامل بمحرك بقوة 156 حصانًا / 115 كيلووات وبطارية 51 كيلووات في الساعة. يستغرق الشحن السريع 20 دقيقة للانتقال من 20% إلى 80% أو 10 دقائق فقط لاستعادة 100 كيلومتر.

يضمن المحرك سرعة قصوى تبلغ 190 كم/ساعة، وتنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في 9.3 ثواني. (أنسامد).

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