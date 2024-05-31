إعادة فتح "إينوتيكا" أول كيان لحماية النبيذ الإيطالي

(أنسامد) - مايو 31 - روما - بعد مرور أكثر من سبع سنوات على إغلاقها، ستعود إينوتيكا إيتاليانا سيينا، "Enoteca Italiana Siena" إلى العمل في ربيع عام 2025، لتعيد فتح أبوابها في مقرها القديم الذي ولدت فيه، عام 1933: معاقل قلعة ميديشي في سيينا.وتعد إينوتيكا أول كيان عام لحماية وتعزيز النبيذ الإيطالي في العالم، وقد مرت الهيئة ببعض العثرات على مر السنين، قبل أن يتم تصفيتها في عام 2017.وبعد تقلبات مختلفة، استحوذت مجموعة من رجال الأعمال بقيادة إيلينا داكانو على العلامة التجارية في الصيف الماضي، وفي الأسابيع الأخيرة تم تخصيص مساحات قلعة ميديشي المغلقة لنفس الكونسورتيوم لسنوات.وفي الأشهر المقبلة، سيتم تنفيذ أعمال التجديد في الموقع الذي سيستضيف متحفًا للنبيذ متعدد الوسائط ومتعدد الحواس، ومنشآت فوتوغرافية، ومطعمًا، ومتجرًا للنبيذ، وسلسلة من الندوات والمؤتمرات، وأحداثًا مرتبطة بامتياز النبيذ.وذكر بيان أصدرته إينوتيكا بعد أيام قليلة من تخصيص معاقل القلعة أن إعادة تطوير المشروع سوف تكلف 600 ألف يورو. (أنسامد).

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