قصر شيتوريو يفتح أبوابه للجمهورمن 17 يونيو الى 14 يوليو

(أنسامد) - مايو 28 - روما - يفتح أخيراً قصر شيتوريو أبوابه للجمهور اعتباراً من 17 يونيو القادم الى 14 يوليو بعد خضوعه لاعمال ترميم طويلة .ويتزامن هذا الإفتتاح مع أسبوع الموضة فى ميلانو ومع معرض مجوهرات شواروفسكى بعنوان "ماسترز اوف لايف".وسوف يستضيف القصر اعتباراً من ديسمبر القادم مجموعات فنية حديثة من أرشيف فيتالى وجيسى الشهير .وقد قام كل من جيسي وفيتالي هواة اقتناء الاعمال الفنية بجمع لوحات ومنحوتات الفن الحديث مثل أعمال بيكاسو وبوتشيوني وموديجلياني وأرتورو مارتيني ومارينو.ويتتبع المعرض الذى أقيم فى الخريف الماضى لاول مرة فى شنغهاى تاريخ العلامة التجارية الفاخرة منذ ولادتها فى فيينا فى القرن التاسع عشر حتى معرض ميلانو اليوم.وسيجمع المعرض مجموعة مختارم من أكثر من 50 قطعة من روائع مختارة من أزياء ميو ميو وفندى وجوتشى وفيرساتشى وأرمانى بالاضافة إلى مجموعة كبيرة من المجوهرات . (أنسامد).

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