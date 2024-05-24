مطعمان إيطاليان في قائمة أفضل 100 مطعم في العالم لعام 2024

(أنسامد) - مايو 24 - روما - جاء مطعمان إيطاليان ضمن قائمة أفضل 100 مطعم في العالم لعام 2024، وهو تصنيف تم الإعلان عنه قبيل حفل توزيع الجوائز والذي سيقام يوم 5 يونيو في لاس فيجاس.ورغم عدم وجود مطاعم إيطالية بين الـ 50 مطعما الأوائل الذين يتم تكريمها، إلا أن المطعمين الإيطاليين احتلا المركزين الـ 51 والـ52 على التوالي.أول هذه المطاعم هو لا كالاندر أ روبانا، في بادوا، للأخوين ماسيميليانو ورافاييلي ألاجمو، الذي وضع نفسه في المرتبة 51 (كان في المركز 41 العام الماضي). أما المطعم الثاني فهو Atelier Moessmer Norbert Niederkofler، في برونيكو، والذي حل في المرتبة الـ 52.تشمل القائمة 51-100 مطاعم من جميع القارات، وقد تم إعدادها بفضل أصوات 1080 خبيرًا تم اختيارهم للحدث.وهكذا تظهر جغرافيا جديدة للمأكولات الراقية: 13 مطعمًا تأتي من آسيا، و23 من أوروبا، و6 من أمريكا الشمالية، و5 من أمريكا الجنوبية، وواحد من الشرق الأوسط، وواحد من أفريقيا، وواحد من أوقيانوسيا. (أنسامد).

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