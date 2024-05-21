عرض فيلا دافانزاتى من القرن 14 للبيع

(أنسامد) - مايو 21 - روما - عرضت فيلا من القرن الرابع عشر تعود لعائلة دافانزاتى النبيلة للبيع والتى تعرف باسم "متحف المنزل".وتعتبر الفيلا الواقعة على تلال فلورنسا وتعود للقرن الرابع عشر نموذجاً لقصر نبلاء فلورنسا المفتوح لزيارات الجمهور.وتقع الفيلا بين أشجار السرو وكروم العنب وبساتين الزيتون فى موقع بانورامى امتلكها مصرفيو دافانزاتى حتى عام 1610 كما كانت مملوكة لعائلة براجيوتى من موسيقيين ومغنى أوبرا وفنانين حولوها إلى مكان للفن والثقافة.خلال عشرينيات القرن العشرين، استضافت دُعاة مهمين للمستقبلية وشخصيات مثل جامع التحف والكاتب العظيم السير هارولد أكتون...وكانت صالوناً ثقافياً ومدرسة موسيقية.ويحيط بالفيلا حديقة تبلغ مساحتها 5000 متر مربع.يتوزع المبنى على أربعة مستويات بمساحة داخلية إجمالية تبلغ 1500 متر مربع...وتبلغ مساحة الطابق الأرضي 700 متر مربع مقسم إلى غرف استقبال مزينة بشكل جميل ومناطق معيشة خارجية بما في ذلك المنطقة الرومانسية المغطاة باللبلاب.في هذا المستوى نجد أيضًا قاعة للاحتفالات أقيمت فيها الحفلات الموسيقية الرائعة بمساحة 130 مترًا مربعًا، مع رواق علوي، مزين بالجص وسقف مقبب، مضاء بكوّة كبيرة على طراز فن الآرت نوفو.تتزين الغرف الكبيرة الأخرى بلوحات ومفروشات قديمة وأسقف مغطاة بمدافئ مهيبة منحوتة بالحجر والرخام.ويحتوي الطابق الأرضي أيضًا على غرفة غسيل وغرف للموظفين. وفي الطابق الأول بمساحة 610 مترًا مربعًا توجد غرف أخرى، بما في ذلك غرفة مفروشة بخزانة كتب عتيقة رائعة والعديد من غرف النوم المزدوجة.كما سيتم تجديد الطابق الثاني، الذي يخدمه مصعد يربط جميع المستويات، ويوفر إمكانية إنشاء ما يصل إلى 12 غرفة نوم مع حمامات داخلية.ويوجد في البرج غرفة جلوس مبهجة وتراس على السطح يوفر إطلالة خلابة على مدينة فلورنسا. وأخيرًا، يحتوي الطابق السفلي الذي تبلغ مساحته 330 مترًا مربعًا على قبو كبير من الطوب . (أنسامد).

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