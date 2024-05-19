الفيلات السالوستية تتحول لفنادق فاخرة وواحة ضيافة في روما

(أنسامد) - مايو 19 - روما - تعلن ميروب لإدارة الأصول، وهي شركة إيطالية للاستثمار والتطوير العقاري، عن افتتاحها مع ماندارين أورينتال مبنى للضيافة فريد من نوعه في قطاع الرفاهية في قلب روما.كانت فيلات فاخرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لنبلاء العاصمة الجديدة لإيطاليا، ثم مكاتب تمثيلية للبنوك والآن الفنادق.سيتم تحويل الفيلات السالوستية، وهي عشرة مبانٍ ذات طراز انتقائي على طراز فن الآرت نوفو في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه في روما، إلى فندق فخم باستثمار قدره 100 مليون يورو من قبل ميروب لإدارة الأصول وماندارين أورينتال.وكجزء من الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع ماندارين أورينتال، ستتولى شركة ميروب إعادة تطوير وترميم الفيلات العشر، باستثمار إجمالي يبلغ حوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الإدارة متعددة السنوات لهيكل الفندق الجديد الذي سيتم افتتاحه في عام 2026."بعد عمل طويل من الحوار مع الإدارة البلدية، وافق مجلس الكابيتول مؤخرًا على اقتراح الحصول على تصريح بناء غير مقيد، مع تغيير نسبي في استخدام المنطقة، من السكن إلى الضيافة، وهي خطوة حاسمة لتحقيق المشروع" وفقا لمذكرة العرض التقديمي.سيتم تنفيذ المخطط الرئيسي للمشروع وإعادة تطوير وترميم الفيلات مع الحفاظ على طرازها المعماري النموذجي الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، كما تؤكد شركتي ميروب وماندارين. (أنسامد).

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