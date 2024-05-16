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إقامة معرض يجسد 100 عام من عمر فندق جراند فينيسيا

16 مايو 2024, 08:31

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 16 - روما - يقام فى الفترة من 15 مايو إلى 30 نوفمبر معرض يجسد تاريخ مائة عام من عمر فندق جراند فينيسيا في الفترة من 1868 إلى 1968.

كان القصر المزدوج مقراً لإقامة نبيل مرموق لعائلتى كونتارينى فيرو مانوليسو وفلانجينى فينى وهو الفندق الأكثر شهرة فى البندقية ومنارة معايير الرفاهية فى ذلك الوقت: سكنه الملوك والارستقراطيين ورؤساء الدول والكتاب والفنانين ونجوم الترفيه.

ويضم المعرض رحلة فوتوغرافية وثائقية مقسمة إلى ثلاث طوابق للمجمع المطل على القناة الكبرى منها صوراً وأفلاماً من أرشيف البندقية والأرشيف البريطانى والأرشيفات الخاصة بالإضافة إلى مجموعات خاصة غير منشورة.

وكان من بين زوار القصر خلال هذه الفترة امبراطور النمسا فرانسوا جوزيف وملك إيطاليا فيتوريو ايمانويل الثانى والفوهرر ووزراء خارجية دول البلقان ووسط اوروبا ووزير خارجية بريطانيا وستون تشرشل. (أنسامد).

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