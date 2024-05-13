أكثر من ثلثي الشباب الإيطالى يشجعون السيارات الكهربائية

(أنسامد) - مايو 13 - روما - كشف تقرير إيطالي أن ثمانية من كل عشرة شباب يتطلعون للمزيد من الحوافز لشراء السيارات الكهربائية.جاء ذلك في بيانات مرصد أنماط الحياة المستدامة، وهو تحليل سنوي تجريه مؤسسة لايف جيت على عينة تضم 800 فرد يمثلون السكان الإيطاليين البالغين.وأوضح التقرير أن 77% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما يرغبون في وجود المزيد من أشكال الحوافز لشراء السيارات الكهربائية.ولزيادة وعي هذا الجيل بمسألة التنقل المستدام على وجه التحديد، تنفذ جاكوار لاند روفر ولايف جيت برنامجا في المدارس.يضم البرنامج حوالي 400 طالب من مدارس جنوة وميلانو وتورينو ومونزا وبريشيا، وكذلك بيرجامو وفيرونا وروما ونابولي. وبهذه المناسبة، تم أيضا نشر دليل للشباب ضد الأخبار الكاذبة حول التحول إلى الكهرباء وحماية البيئة. (أنسامد).

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