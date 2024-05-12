الاسترخاء الصوتي، من الديسكو إلى المنتجع الصحي

(أنسامد) - مايو 12 - روما - تعتبر الأوعية التبتية والحمامات الصوتية والموسيقى في الساونا مع الاسترخاء الصوتي، والميل إلى مزج الموسيقى بالروحانية من التوجهات العالمية التي غزت بشكل متزايد الديسكو أيضًا.وتعد إيبيزا، جزيرة الموسيقى الإلكترونية والمراقص، مشهورة عالميًا أيضًا بغروب الشمس الرائع في مقهى ديل مار مع خلفية هادئة.وفي إيبيزا انعقدت القمة الدولية للموسيقى، وهي لقاء بين محترفي الموسيقى الإلكترونية، وجلسات يوغا مقترحة وإيقاعات مريحة.يوضح ميتش بي، أحد منسقي الأغاني الإيطاليين القلائل الذين غالبًا ما يقترحون موسيقى الهاوس العميق والهدوء: يعد الترفيه قطاعًا مرهقًا للغاية، وغالبًا ما يشعر الجميع بالمنافسة مع أي شخص آخر.كما أن الصوت المناسب واليوجا يساعدان حقًا، كما يقول ميتش بي، فارس القرص، والذي غالبًا ما يكون البطل في الأماكن المرجعية مثل شاطئ بابيتي في ميلانو ماريتيما، في الصباح، أو في تيرازا أبيرول في ميلانو، في وقت الطعام. (أنسامد).

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