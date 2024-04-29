باولو برلسكوني يفتح الباب أمام سيارات دونج فينج في إيطاليا

(أنسامد) - أبريل 29 - روما - تجري شركة "دونج فينج" الصينية العملاقة لصناعة السيارات، مفاوضات مع الحكومة الإيطالية لافتتاح مصنع في إيطاليا ينتج 100 ألف سيارة سنويا.وتنطلق الشركة الصينية في السوق الإيطالية بالتعاون مع رجل الأعمال الإيطالي باولو برلسكوني، حيث سيستثمر في 10% من أسهم شركة DF Italia، الموزع الرسمي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية الفاخرة للمجموعة.أودعت شركة Pff، الشركة القابضة التابعة لباولو برلسكوني وابنته أليسيا، النظام الأساسي لشركة DF Italia في 21 فبراير، وهي الشركة المحدودة التي يديرها برونو جيوفاني مافريسي (التي تمتلك 90% المتبقية).وبعد أقل من شهرين، شهد معرض ميلانو للأثاث أول ظهور علني للسيارة مع عرض نماذج فوياه للعلامة التجارية التي ستطرحها مجموعة دونج فينج لأول مرة في إيطاليا، مثل السيارة الرياضية الكهربائية Free والشاحنة الصغيرة Dream ومشروع سيارة Icozy المستقبلية ذاتية القيادة.وفي نفس السياق، كشف تشيان شيه، رئيس أنشطة دونج فينج في أوروبا، عن مفاوضات أولية مع الحكومة الإيطالية التي ستطرح خلال الأسابيع القادمة قائمة بمواقع الإنتاج المقترحة للشركة التي تهدف إلى إنتاج 100 ألف سيارة هجينة سنويا لكل من إيطاليا وأوروبا.وفي 17 أبريل، أكد وزير الصناعة أدولفو أورسو: "نعم، هناك مباحثات مع مختلف شركات تصنيع السيارات، وليس فقط الشركات الآسيوية.(أنسامد).

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