العلامات التجارية تسجل 122 مليار دولار، على رأسها غوتشي

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

العلامات التجارية تسجل 122 مليار دولار، على رأسها غوتشي

15 أبريل 2024, 10:45

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - سجلت العلامات التجارية الإيطالية الأعلى قيمة، مؤشرات انتعاش قوي هذا العام وبلغت قيمتها الإجمالية 122.7 مليار دولار، بنسبة نمو 11% مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك في تقرير كانتار براندز توب 40 الجديد، والذي أكد ارتفاع قيمة 28 علامة تجارية إيطالية في تصنيف هذا العام، والتي استفادت من موجة التعافي بعد وباء كورونا وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك.

ولا يزال قطاع السلع الفاخرة يهيمن على التصنيف، حيث تحافظ علامة غوتشي التجارية على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الإيطالية الأعلى قيمة بقيمة 26 مليار دولار.

ويضم التصنيف تسع علامات تجارية إيطالية تعمل في مجال المنتجات الفاخرة بقيمة إجمالية تبلغ 44.2 مليار دولار، من بينها برادا التي جاءت في المرتبة السادسة بقيمة 5.2 مليار دولار وفندي السابعة بـ 5.1 لتظل ضمن المراكز العشرة الأولى.

وجاءت شركة إنيل للكهرباء في المركز الثاني ضمن أفضل 40 شركة لهذا العام، مع نمو في قيمتها السوقية بنسبة 37%، مما يجعلها صاحبة أكبر معدل نمو في المراكز العشرة الأولى. وجاءت فيراري في المركز الثالث بقيمة 10.1 مليار دولار، مع نمو بنسبة 30% في قيمة العلامة التجارية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

13:08

إيطاليا تعلن حالة التأهب القصوى بعد هجمات إيران على اسرائيل

10:10

اجتماع فى نابولى حول العنف ضد المرأة

16:05

البابا فرنسيس يدعو لوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

13:08

إيطاليا تعلن حالة التأهب القصوى بعد هجمات إيران على اسرائيل

10:10

اجتماع فى نابولى حول العنف ضد المرأة

16:05

البابا فرنسيس يدعو لوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط