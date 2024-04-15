العلامات التجارية تسجل 122 مليار دولار، على رأسها غوتشي

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - سجلت العلامات التجارية الإيطالية الأعلى قيمة، مؤشرات انتعاش قوي هذا العام وبلغت قيمتها الإجمالية 122.7 مليار دولار، بنسبة نمو 11% مقارنة بالعام الماضي.جاء ذلك في تقرير كانتار براندز توب 40 الجديد، والذي أكد ارتفاع قيمة 28 علامة تجارية إيطالية في تصنيف هذا العام، والتي استفادت من موجة التعافي بعد وباء كورونا وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك.ولا يزال قطاع السلع الفاخرة يهيمن على التصنيف، حيث تحافظ علامة غوتشي التجارية على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الإيطالية الأعلى قيمة بقيمة 26 مليار دولار.ويضم التصنيف تسع علامات تجارية إيطالية تعمل في مجال المنتجات الفاخرة بقيمة إجمالية تبلغ 44.2 مليار دولار، من بينها برادا التي جاءت في المرتبة السادسة بقيمة 5.2 مليار دولار وفندي السابعة بـ 5.1 لتظل ضمن المراكز العشرة الأولى.وجاءت شركة إنيل للكهرباء في المركز الثاني ضمن أفضل 40 شركة لهذا العام، مع نمو في قيمتها السوقية بنسبة 37%، مما يجعلها صاحبة أكبر معدل نمو في المراكز العشرة الأولى. وجاءت فيراري في المركز الثالث بقيمة 10.1 مليار دولار، مع نمو بنسبة 30% في قيمة العلامة التجارية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA