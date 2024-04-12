ألفا روميو تكشف عن سيارتها الرياضية الجديدة

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - كشفت شركة ألفا روميو الإيطالية لصناعة السيارات عن سيارتها الجديدة التي تحمل اسم ميلانو في مادونينا بحضور الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، كارلوس تافاريس.وقال جان فيليب إمبراتو، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو، إن الطراز الجديد الذي يمكن الوصول إليه مع قائمة أسعار تبدأ من 29900 يورو، سيقدم في الإصدارات الأربعة، أفضل ديناميكيات القيادة في فئتها بفضل الحلول التقنية المحددة الناتجة عن عملية التطوير المنسقة بواسطة نفس الفريق الذي صمم سيارة جوليا جي تي إيه.تأتي سيارة ميلانو Elettrica ببطارية بقوة 54 كيلووات في الساعة بقوة 156 حصانا، بالإضافة إلى سيارة Elettrica Veloce بقوة 240 حصانا. كما يوفر كل من الطرازين أكثر من 410 كم من القيادة الذاتية.ويتضمن هذا الطراز، كما يحبه العملاء الأوروبيون والإيطاليون على وجه الخصوص، سيارة ميلانو الهجينة التي تجمع بين كفاءة محرك دورة ميلر ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر مع توربو هندسي متغير ونظام كهرباء 48 فولت بقوة إجمالية 136 حصانا.وتتفرد سيارة ميلانو إيبريدا الهجينة في فئة السيارات المدمجة المتميزة من خلال طراز الدفع الرباعي Q4 الذي يوفر إدارة إلكترونية آلية لتوزيع عزم الدوران على العجلات الخلفية. وبغض النظر عن نظام الدفع، تمثل ميلانو أفضل تعبير عن الطابع الرياضي لألفا روميو.(أنسامد).

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